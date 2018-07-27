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Эктор Бельерин поменял номер в "Арсенале"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин в новом сезоне будет выступать под номером 2.

Изначально он выступал под номером 40, затем под номером 39, после этого - под номером 24.
Теги: Бельерин Арсенал
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