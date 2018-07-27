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Дениз Наки: Озилу следует больше внимания уделить теме расизма в Турции
Немецкий нападающий турецкого происхождения Дениз Наки отреагировал на решение полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила уйти из сборной Германии.
"В своём заявлении ты объяснил решение уйти из национальной команды расизмом, с которым столкнулся. Но почему ты ничего не сказал про расистские и фашистские атаки в Турции по отношению ко мне и другим курдским футболистам.
Ты считаешь, что объяснения Немецкого футбольного союза являются ошибочными. В Турции завершилась карьера футболиста, который выступал за мир. Его назвали террористом. Какая была твоя реакция на это?
Те, кто следующий раз встретит тебя в Турции с распростёртыми объятиями, будут теми же людьми, которые проявляют расизм по отношению ко мне. Между фашистами нет никакой разницы, они одинаковы везде, в каждой стране.
Я призываю тебя бороться с расизмом не только в Германии, но и во всём мире. Призываю всех обратить внимание на проблему расизма по отношению к курдам в Турции", — цитирует Наки Goal.
"Чемпионат.сом"
"В своём заявлении ты объяснил решение уйти из национальной команды расизмом, с которым столкнулся. Но почему ты ничего не сказал про расистские и фашистские атаки в Турции по отношению ко мне и другим курдским футболистам.
Ты считаешь, что объяснения Немецкого футбольного союза являются ошибочными. В Турции завершилась карьера футболиста, который выступал за мир. Его назвали террористом. Какая была твоя реакция на это?
Те, кто следующий раз встретит тебя в Турции с распростёртыми объятиями, будут теми же людьми, которые проявляют расизм по отношению ко мне. Между фашистами нет никакой разницы, они одинаковы везде, в каждой стране.
Я призываю тебя бороться с расизмом не только в Германии, но и во всём мире. Призываю всех обратить внимание на проблему расизма по отношению к курдам в Турции", — цитирует Наки Goal.
"Чемпионат.сом"
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