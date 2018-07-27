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Дениз Наки: Озилу следует больше внимания уделить теме расизма в Турции

Немецкий нападающий турецкого происхождения Дениз Наки отреагировал на решение полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила уйти из сборной Германии.

"В своём заявлении ты объяснил решение уйти из национальной команды расизмом, с которым столкнулся. Но почему ты ничего не сказал про расистские и фашистские атаки в Турции по отношению ко мне и другим курдским футболистам.

Ты считаешь, что объяснения Немецкого футбольного союза являются ошибочными. В Турции завершилась карьера футболиста, который выступал за мир. Его назвали террористом. Какая была твоя реакция на это?

Те, кто следующий раз встретит тебя в Турции с распростёртыми объятиями, будут теми же людьми, которые проявляют расизм по отношению ко мне. Между фашистами нет никакой разницы, они одинаковы везде, в каждой стране.

Я призываю тебя бороться с расизмом не только в Германии, но и во всём мире. Призываю всех обратить внимание на проблему расизма по отношению к курдам в Турции", — цитирует Наки Goal.

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 00:23
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№1 Написал: Яamon (Сегодня, 01:22) #
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Болеет за:
«Локомотив»
такие дела)
и ваще. пора поднимать мировую вонь и про "чёрный расизм". пусть теперь нигеры познают всю комичность положения вещей
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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