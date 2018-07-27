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Дмитрий Селюк: русский владелец "Монако" будет всегда пропихивать Головина в основу
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход хавбека ЦСКА Александра Головина в "Монако" .
"Для Головина очень положительный момент, что хозяевами его новой команды являются русские - его всегда будут пропихивать в основу.
Что касается интереса "Челси", то Головин еще не на 100% игрок основного состава для такой команды. Французский чемпионат уровнем гораздо ниже, чем английский. Здесь он будет играть.
За этот трансфер аплодисментов заслуживает президент ЦСКА Евгений Гинер. Теперь будем надеяться, что Головин через год не вернется в ЦСКА, как это было с Мусой и Думбия", — сказал Селюк.
Sport24
"Для Головина очень положительный момент, что хозяевами его новой команды являются русские - его всегда будут пропихивать в основу.
Что касается интереса "Челси", то Головин еще не на 100% игрок основного состава для такой команды. Французский чемпионат уровнем гораздо ниже, чем английский. Здесь он будет играть.
За этот трансфер аплодисментов заслуживает президент ЦСКА Евгений Гинер. Теперь будем надеяться, что Головин через год не вернется в ЦСКА, как это было с Мусой и Думбия", — сказал Селюк.
Sport24
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