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Дмитрий Селюк: русский владелец "Монако" будет всегда пропихивать Головина в основу

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход хавбека ЦСКА Александра Головина в "Монако" .

"Для Головина очень положительный момент, что хозяевами его новой команды являются русские - его всегда будут пропихивать в основу.

Что касается интереса "Челси", то Головин еще не на 100% игрок основного состава для такой команды. Французский чемпионат уровнем гораздо ниже, чем английский. Здесь он будет играть.

За этот трансфер аплодисментов заслуживает президент ЦСКА Евгений Гинер. Теперь будем надеяться, что Головин через год не вернется в ЦСКА, как это было с Мусой и Думбия", — сказал Селюк.

Sport24
Теги: Селюк Головин ЦСКА Монако Гинер
Сегодня, 08:58
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9
(1)
№9 Написал: avnik море (Сегодня, 10:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: афанасий
Селюк известный пи**р. Как это пропихивать игрока в состав если он по трансферной стоимости в топ-3 команды входит??? Да и купили его за рекордные для клуба деньги.


Вы тоже в курсе, что его купили? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:54) #
  • -1
  •  (3)

Все это хрень. Зачем ему это делать? Я думаю как раз в Монако ,Головин может вырасти в игрока высокого класса . Удачи ему. А селюк жиру бесится .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№7 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 09:53) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Факел»
Селюк известный пи**р. Как это пропихивать игрока в состав если он по трансферной стоимости в топ-3 команды входит??? Да и купили его за рекордные для клуба деньги.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
если они (хозяева) враги себе и команде,то да,будут.если нет,то играть будут сильнейшие.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: Ditrih (Сегодня, 09:35) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Чё-то долго пропихивают медосмотр...

пропихивают))))
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№4 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 09:07) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем хамить, Селюк?! Саша Головин - не тот игрок, которого нужно "пропихивать" в основу!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 09:06) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чё-то долго пропихивают медосмотр...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Korsar123 (Сегодня, 09:06) #
  • 0
  •  (0)

Нет, вот именно что бизнесменам всегда нужен результат и полная отдача работника, а тем более за такие деньги...
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:04) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Что значит пропихивать... за 30 лямов не на лавку его покупали


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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