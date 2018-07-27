Диего Марадона сделал предложение своей девушке. Она моложе его на 29 лет

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона женится на своей подруге Росио Оливе.57-летний Марадона сделал девушке предложение на вечеринке в честь ее 28-летия, и она согласилась.Пара уже собиралась пожениться в 2014 году, но затем рассталась. Марадона обвинял подругу в воровсте, а она его — в побоях.