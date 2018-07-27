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Диего Марадона сделал предложение своей девушке. Она моложе его на 29 лет

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона женится на своей подруге Росио Оливе.

57-летний Марадона сделал девушке предложение на вечеринке в честь ее 28-летия, и она согласилась.

Пара уже собиралась пожениться в 2014 году, но затем рассталась. Марадона обвинял подругу в воровсте, а она его — в побоях.

Daily Mail
Теги: Марадона
Сегодня, 11:29
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 12:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо, что в России ЗАПРЕЩЕНЫ официальные браки с теми, кто годиться по возрасту (!) в матери/отцы или в дочери/сыновья... )
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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