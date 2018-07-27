"Челси" готов продать Морату за 70 миллионов евро

"Милан" продолжает переговоры с "Челси" о трансфере форварда Альваро Мораты.Как сообщает Sky Italia, лондонский клуб планирует выручить за испанца 70 миллионов евро, тогда как итальянский клуб готов заплатить гораздо меньше.Сам Мората готов вернуться в серию А. Ранее он играл в "Ювентусе".