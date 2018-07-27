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"Челси" готов продать Морату за 70 миллионов евро

"Милан" продолжает переговоры с "Челси" о трансфере форварда Альваро Мораты.

Как сообщает Sky Italia, лондонский клуб планирует выручить за испанца 70 миллионов евро, тогда как итальянский клуб готов заплатить гораздо меньше.

Сам Мората готов вернуться в серию А. Ранее он играл в "Ювентусе".
Теги: Челси Милан Мората Трансферы
Сегодня, 12:06
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