A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Неймар занял 6-е место в турнире по покеру и выиграл 21 тысячу долларов

На турнире по покеру, который проходил в Бразилии, форвард "ПСЖ" Неймар дошел до финала и в итоге занял 6-е место. Всего в турнире было 288 участников.

Для участия в турнире бразилец сделал взнос 1 877 долларов, а его выигрыш составил 21 308 долларов.

"Я очень рад впервые принять участие в этом турнире и дойти до финала. Для меня это новый опыт", - цитирует Неймара ESPN.
Теги: Неймар
Сегодня, 14:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 15:08) #
  • +1
  •  (3)

Симулировал ? Валялся под столом небось и перекатывался
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:58) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Korsar123
Блефует он знатно !!!

Выиграл бы тогда smile видать корчиться от боли - не прокатило))
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Korsar123 (Сегодня, 14:56) #
  • +3
  •  (3)

форвард "ПСЖ" Неймар дошел до финала и в итоге занял 6-е место

Блефует он знатно !!!
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.