Неймар занял 6-е место в турнире по покеру и выиграл 21 тысячу долларов

На турнире по покеру, который проходил в Бразилии, форвард "ПСЖ" Неймар дошел до финала и в итоге занял 6-е место. Всего в турнире было 288 участников.Для участия в турнире бразилец сделал взнос 1 877 долларов, а его выигрыш составил 21 308 долларов."Я очень рад впервые принять участие в этом турнире и дойти до финала. Для меня это новый опыт", - цитирует Неймара ESPN.