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Александр Головин познакомился с Фалькао (видео)

"Монако" опубликовал видео, посвященное переходу хавбека Александра Головина. 22-летний россиянин подписал с монегасками 5-летний контракт.

Футболист дал свое первое интервью в новом клубе, а также познакомился с форвардом Радамелем Фалькао.

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

Теги: Головин Фалькао Монако
Сегодня, 17:44
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(3)
№3 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 18:09) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Карьерный рывок. Из песчанного ЦСКА сразу на Лазурный берег развлекать князей. Редко, кому так сопутствовала удача. Выбрал Головин клуб, и однозначно, не прогадал.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 18:04) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи!
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 17:59) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Если Фалькао не едет в Россию, то Россия (в лице Головина) едет к Фалькао laughing
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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