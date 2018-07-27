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"Ювентус" подписал 16-летнего игрока, который забил более 200 голов за молодежку "Барселоны"

"Ювентус" подписал 16-летнего нападающего Пабло Морено, сообщает официальный сайт клуба.

Он забил за молодежку "Барселоны" более 200 голов, в одном из сезонов отличившись 70 раз в 30 матчах. Сумма трансфера составила 700 тысяч евро.
Теги: Ювентус Барселона
Сегодня, 20:20
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:31) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Чёй-то непонятно: в "Барсе" дураки сидят?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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