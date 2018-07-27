"Ювентус" подписал 16-летнего игрока, который забил более 200 голов за молодежку "Барселоны"

"Ювентус" подписал 16-летнего нападающего Пабло Морено, сообщает официальный сайт клуба.Он забил за молодежку "Барселоны" более 200 голов, в одном из сезонов отличившись 70 раз в 30 матчах. Сумма трансфера составила 700 тысяч евро.