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У Ахмеда Мусы родился сын

Форвард "Лестера" и сборной Нигерии Ахмед Муса в своем инстаграме сообщил о рождении сына.

"Я хочу сообщить, что недавно Аллах подарил мне замечательного малыша, мальчика! Словами невозможно описать эти чувства!" — написал Муса.
Теги: Муса
Сегодня, 10:50
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№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 11:07) #
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Болеет за:
ЦСКА
Поздравляю Ахмеда!
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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