Юрген Клопп: моя главная цель в жизни - заставить Моуринью улыбнуться

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слова наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью о трансферах мерсисайдского клуба."Слышал, что Жозе считает меня смешным. Что ж, раскрою вам мою главную цель в жизни — заставить Моуринью улыбнуться. Это происходит не слишком часто, и, если это случилось из-за "Ливерпуля", — отлично!" - сказал Клопп.