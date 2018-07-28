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Юрген Клопп: моя главная цель в жизни - заставить Моуринью улыбнуться

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слова наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью о трансферах мерсисайдского клуба.

"Слышал, что Жозе считает меня смешным. Что ж, раскрою вам мою главную цель в жизни — заставить Моуринью улыбнуться. Это происходит не слишком часто, и, если это случилось из-за "Ливерпуля", — отлично!" - сказал Клопп.

Sky Sports
Теги: Клопп Моуринью Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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