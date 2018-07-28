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Радамель Фалькао по-русски поприветствовал Головина на тренировке "Монако" (видео)

Капитан "Монако" Радамель Фалькао поприветствовал новичка команды Александра Головина.

"Доброе утро", – по-русски сказал нападающий, обратившись к полузащитнику.

Затем колумбиец перешел на английский язык.



Твиттер "Монако"
Теги: Головин Фалькао Монако
Сегодня, 12:45
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(2)
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:02) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Если Фалькао не едет к нам...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: Apant1 (Сегодня, 12:52) #
  • +5
  •  (5)

Удачи парню!
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
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