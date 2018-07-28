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Люк Шоу: я не толстый, у меня строение тела - как у Руни

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу ответил на критику в свой адрес по поводу лишнего веса.

"Люди могут говорить, что я толстый, но я знаю своё тело. Конечно, я всегда выгляжу большим, потому что у меня такое строение тела. Можно сказать, оно схоже с тем, которым обладает Уэйн Руни.

Я всегда тяжело работаю. Делаю это не только из-за критики, но и чтобы быть в лучшей форме. У меня была хорошая форма для старта межсезонья и начала сборов. Сейчас я хочу выглядеть в 10 раз лучше", — приводит слова Шоу The Guardian.

"Чемпионат.сом"
Теги: Шоу Руни Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:16
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№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 16:19) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
У меня просто кость широкая smile
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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