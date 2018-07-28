Люк Шоу: я не толстый, у меня строение тела - как у Руни

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу ответил на критику в свой адрес по поводу лишнего веса."Люди могут говорить, что я толстый, но я знаю своё тело. Конечно, я всегда выгляжу большим, потому что у меня такое строение тела. Можно сказать, оно схоже с тем, которым обладает Уэйн Руни.Я всегда тяжело работаю. Делаю это не только из-за критики, но и чтобы быть в лучшей форме. У меня была хорошая форма для старта межсезонья и начала сборов. Сейчас я хочу выглядеть в 10 раз лучше", — приводит слова Шоу The Guardian.