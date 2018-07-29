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Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" в США посетили 101 254 зрителя

Матч "МЮ" - "Ливерпуль" (1:4) в рамках International Champions Cup вызвала повышенный интерес у зрителей.

Матч ежегодного предсезонного турнира в городе Анн-Арбор собрал 101 254 зрителя.
Теги: Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Сегодня, 13:04
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