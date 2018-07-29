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Клаудио Писарро в пятый раз перешел в "Вердер"

"Вердер" на своем официальном сайте объявил о возвращении форварда Клаудио Писарро.

Игрок, которому в октябре исполнится 40 лет, подписал однолетний контракт.

Писарро выступал в "Вердере" с 1991 по 2001, с 2008 по 2009, с 2012 по 2015 и с 2015 по 2017 год.
Теги: Писарро Вердер
Сегодня, 13:44
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№4 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 15:18) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
в свое время парни из Бремена были очень неплохи в Еврокубках
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 14:38) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: pisto
Писарро выступал в "Вердере" с 1991

Красава, с 13 лет в "Вердере"

С 99-01. Это сдешние новостноки, опять, намудрили.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№2 Написал: pisto (Сегодня, 14:07) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Писарро выступал в "Вердере" с 1991

Красава, с 13 лет в "Вердере"
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 13:57) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
молодца!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
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