Клаудио Писарро в пятый раз перешел в "Вердер"

"Вердер" на своем официальном сайте объявил о возвращении форварда Клаудио Писарро.Игрок, которому в октябре исполнится 40 лет, подписал однолетний контракт.Писарро выступал в "Вердере" с 1991 по 2001, с 2008 по 2009, с 2012 по 2015 и с 2015 по 2017 год.