Рияд Марез получил травму голеностопа в матче с "Баварией"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез получил повреждение в матче International Champions Cup с "Баварией" (3:2).27-летний алжирец травмировал голеностоп в середине первого тайма после контакта с защитником мюнхенцев Крисом Ричардсом.Марез вынужден был покинуть поле уже на 28-й минуте.