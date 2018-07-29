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Рияд Марез получил травму голеностопа в матче с "Баварией"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез получил повреждение в матче International Champions Cup с "Баварией" (3:2).

27-летний алжирец травмировал голеностоп в середине первого тайма после контакта с защитником мюнхенцев Крисом Ричардсом.

Марез вынужден был покинуть поле уже на 28-й минуте.
Теги: Марез Манчестер Сити Бавария
Сегодня, 18:15
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