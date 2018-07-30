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Вагнер Лав покинет "Бешикташ" этим летом

Нападающий "Бешикташа" Вагнер Лав этим летом может покинуть клуб из Стамбула, утверждает Fanatik.

По информации источника, интерес к 34-летнему бразильцу проявляет "Бурсаспор".

Нынешний клуб Вагнера готов продать форварда, взамен он хочет получить не только денежную компенсацию, но и права на вратаря Харуна Текина.
Теги: Бешикташ Вагнер Лав
Сегодня, 12:16
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