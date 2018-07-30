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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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18:32
Задержан лидер фан-группы ЦСКА Еinfach Jugend, который устроил массовую драку на перроне 20 на 2, в которой погиб человек (4)
Задержан лидер фан-группы ЦСКА Еinfach Jugend, который устроил массовую драку на перроне 20 на 2, в которой погиб человек (4)
18:06
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17:32
Александр Тихонов: с присвоением ЗМС футболистам абсолютно не согласен. В стране бардак во всем, кроме пиара (6)
Александр Тихонов: с присвоением ЗМС футболистам абсолютно не согласен. В стране бардак во всем, кроме пиара (6)
17:05
"Матч ТВ" не покажет дерби "Локомотив" – "Спартак" на общедоступном канале, но покажет игру "Ахмат" - "Енисей" (27)
"Матч ТВ" не покажет дерби "Локомотив" – "Спартак" на общедоступном канале, но покажет игру "Ахмат" - "Енисей" (27)
15:35
Президент "Анжи": прошлое руководство Дагестана оказывало нам поддержку, но нынешнему не до нас (6)
Президент "Анжи": прошлое руководство Дагестана оказывало нам поддержку, но нынешнему не до нас (6)
13:16
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Борис Игнатьев: Смолову пока не удалось выйти на свой уровень, видно, что он сильно переживает (3)
11:20
Спустя 8 лет Бухаров снова сыграл за «Рубин». А до этого рассказал о том, как загубил карьеру (1)
Спустя 8 лет Бухаров снова сыграл за «Рубин». А до этого рассказал о том, как загубил карьеру (1)
09:18
Источник: "Локомотив" заплатит за Хеведеса 4 млн евро, в ближайшие дни игрок пройдет медосмотр (8)
Источник: "Локомотив" заплатит за Хеведеса 4 млн евро, в ближайшие дни игрок пройдет медосмотр (8)
Эмиль Бергстрем перешел в "Утрехт"
Бывший защитник "Рубина" Эмиль Бергстрем стал игроком "Утрехта", сообщает официальный сайт голландского клуба.
Соглашение сторон рассчитано на три сезона. В новой команде швед будет выступать под 13-м номером.
Соглашение сторон рассчитано на три сезона. В новой команде швед будет выступать под 13-м номером.
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