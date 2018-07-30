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Эмиль Бергстрем перешел в "Утрехт"

Бывший защитник "Рубина" Эмиль Бергстрем стал игроком "Утрехта", сообщает официальный сайт голландского клуба.

Соглашение сторон рассчитано на три сезона. В новой команде швед будет выступать под 13-м номером.
Теги: Бергстрем Утрехт Трансферы
Сегодня, 16:24
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