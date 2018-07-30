Участников чемпионата мира по киберфутболу проверят на допинг

Международная федерация футбола (ФИФА) будет проверять киберспортсменов на допинг во время финального турнира чемпионата мира по FIFA 18.Как передает пресс-служба ФИФА, проверки пройдут не только игроки, но и тренеры.Также будут отслеживаться изменения коэффициентов на исходы матчей в букмекерских конторах.Допинг-контроль будет осуществлять специальный сотрудник, работавший на мундиале в России. Проверка будет производиться в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA).