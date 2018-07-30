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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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21:29
Сергей Томаров: концовка подойдет для любой драмы - могли пропустить на 92-й, а потом забить с пенальти
Сергей Томаров: концовка подойдет для любой драмы - могли пропустить на 92-й, а потом забить с пенальти
21:19
Кверквелия получил красную в последнем туре прошлого чемпионата, но сыграл в Уфе. Объясняем, почему он имел на это право (4)
Кверквелия получил красную в последнем туре прошлого чемпионата, но сыграл в Уфе. Объясняем, почему он имел на это право (4)
18:32
Задержан лидер фан-группы ЦСКА Еinfach Jugend, который устроил массовую драку на перроне 20 на 2, в которой погиб человек (10)
Задержан лидер фан-группы ЦСКА Еinfach Jugend, который устроил массовую драку на перроне 20 на 2, в которой погиб человек (10)
18:06
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17:32
Александр Тихонов: с присвоением ЗМС футболистам абсолютно не согласен. В стране бардак во всем, кроме пиара (16)
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17:05
"Матч ТВ" покажет в федеральном эфире игру "Енисей" - "Ахмат", а не "Локомотив" - "Спартак" (35)
"Матч ТВ" покажет в федеральном эфире игру "Енисей" - "Ахмат", а не "Локомотив" - "Спартак" (35)
15:35
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13:16
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Участников чемпионата мира по киберфутболу проверят на допинг
Международная федерация футбола (ФИФА) будет проверять киберспортсменов на допинг во время финального турнира чемпионата мира по FIFA 18.
Как передает пресс-служба ФИФА, проверки пройдут не только игроки, но и тренеры.
Также будут отслеживаться изменения коэффициентов на исходы матчей в букмекерских конторах.
Допинг-контроль будет осуществлять специальный сотрудник, работавший на мундиале в России. Проверка будет производиться в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
"Газета.ру"
Как передает пресс-служба ФИФА, проверки пройдут не только игроки, но и тренеры.
Также будут отслеживаться изменения коэффициентов на исходы матчей в букмекерских конторах.
Допинг-контроль будет осуществлять специальный сотрудник, работавший на мундиале в России. Проверка будет производиться в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
"Газета.ру"
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