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Участников чемпионата мира по киберфутболу проверят на допинг

Международная федерация футбола (ФИФА) будет проверять киберспортсменов на допинг во время финального турнира чемпионата мира по FIFA 18.

Как передает пресс-служба ФИФА, проверки пройдут не только игроки, но и тренеры.

Также будут отслеживаться изменения коэффициентов на исходы матчей в букмекерских конторах.

Допинг-контроль будет осуществлять специальный сотрудник, работавший на мундиале в России. Проверка будет производиться в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Газета.ру"
Сегодня, 19:35
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(2)
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 21:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
Там видимо шестой палец на руке нарушением является.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Fen (Сегодня, 20:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Не знаю, как в FIFA, а в CS и Dota 2 производители энергетиков едва ли не титульные спонсоры. Куда уж дальше ходить за допингом.
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 20:10) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ред Булл окрыляеет)


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
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