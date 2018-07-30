"Барселона" готова сменить название стадиона за 300 млн евро

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:29
Сергей Томаров: концовка подойдет для любой драмы - могли пропустить на 92-й, а потом забить с пенальти
Сергей Томаров: концовка подойдет для любой драмы - могли пропустить на 92-й, а потом забить с пенальти
21:19
Кверквелия получил красную в последнем туре прошлого чемпионата, но сыграл в Уфе. Объясняем, почему он имел на это право (4)
Кверквелия получил красную в последнем туре прошлого чемпионата, но сыграл в Уфе. Объясняем, почему он имел на это право (4)
18:32
Задержан лидер фан-группы ЦСКА Еinfach Jugend, который устроил массовую драку на перроне 20 на 2, в которой погиб человек (10)
Задержан лидер фан-группы ЦСКА Еinfach Jugend, который устроил массовую драку на перроне 20 на 2, в которой погиб человек (10)
18:06
ЦСКА прилетел в Самару (4)
ЦСКА прилетел в Самару (4)
17:32
Александр Тихонов: с присвоением ЗМС футболистам абсолютно не согласен. В стране бардак во всем, кроме пиара (16)
Александр Тихонов: с присвоением ЗМС футболистам абсолютно не согласен. В стране бардак во всем, кроме пиара (16)
17:05
"Матч ТВ" покажет в федеральном эфире игру "Енисей" - "Ахмат", а не "Локомотив" - "Спартак" (35)
"Матч ТВ" покажет в федеральном эфире игру "Енисей" - "Ахмат", а не "Локомотив" - "Спартак" (35)
15:35
Президент "Анжи": прошлое руководство Дагестана оказывало нам поддержку, но нынешнему не до нас (9)
Президент "Анжи": прошлое руководство Дагестана оказывало нам поддержку, но нынешнему не до нас (9)
13:16
Борис Игнатьев: Смолову пока не удалось выйти на свой уровень, видно, что он сильно переживает (4)
Борис Игнатьев: Смолову пока не удалось выйти на свой уровень, видно, что он сильно переживает (4)
"Барселона" готова сменить название стадиона за 300 млн евро
"Барселона" рассматривает вариант продажи прав на название своего стадиона "Камп Ноу" за €300 млн.
Предполагается, что сделка может быть осуществлена с участием американских или азиатских инвесторов. Отмечается, что стадион может сменить название уже к началу следующего календарного года.
В мае 2017 года началось строительство новой арены каталонцев, которая будет вмещать около 105 тысяч болельщиков.
"Газета.ру"
Предполагается, что сделка может быть осуществлена с участием американских или азиатских инвесторов. Отмечается, что стадион может сменить название уже к началу следующего календарного года.
В мае 2017 года началось строительство новой арены каталонцев, которая будет вмещать около 105 тысяч болельщиков.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.