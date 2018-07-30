"Барселона" готова сменить название стадиона за 300 млн евро

"Барселона" рассматривает вариант продажи прав на название своего стадиона "Камп Ноу" за €300 млн.Предполагается, что сделка может быть осуществлена с участием американских или азиатских инвесторов. Отмечается, что стадион может сменить название уже к началу следующего календарного года.В мае 2017 года началось строительство новой арены каталонцев, которая будет вмещать около 105 тысяч болельщиков.