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"Барселона" готова сменить название стадиона за 300 млн евро

"Барселона" рассматривает вариант продажи прав на название своего стадиона "Камп Ноу" за €300 млн.

Предполагается, что сделка может быть осуществлена с участием американских или азиатских инвесторов. Отмечается, что стадион может сменить название уже к началу следующего календарного года.

В мае 2017 года началось строительство новой арены каталонцев, которая будет вмещать около 105 тысяч болельщиков.

"Газета.ру"
Теги: Барселона
Сегодня, 20:07
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№5 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 21:32) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Ким Чен Ын - Арена. За 310 лямов.

Кто больше?
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:28) #
  • -1
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"ГАЗПРОМ-арена" разве плохо?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 20:25) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дебилы ...Это всё равно что своим именем торговать ... А стадион это второе имя ...!
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:23) #
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  •  (1)

KOZbIPb,
))))))
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 20:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
"славься Мадридский Реал" норм будет
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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