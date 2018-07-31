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"Интер" и "Атлетико" согласовали трансфер Врсалько

Хорватский защитник мадридского "Атлетико" Шиме Врсалько близок к переходу в миланский "Интер".

По информации Sky Sport Italia, стороны согласовали трансфер хорвата за €24,5 млн. "Нерадзурри" арендуют Врсалько и заплатят €7 млн. Если руководство миланского клуба решит выкупить футболиста, то им нужно будет доплатить €17,5 млн.

Контракт Врсалько с "Атлетико" действует до конца сезона-2021/22.

"Газета.ру"
Теги: Интер Атлетико Трансферы
Сегодня, 01:24
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