"Интер" и "Атлетико" согласовали трансфер Врсалько

Хорватский защитник мадридского "Атлетико" Шиме Врсалько близок к переходу в миланский "Интер".По информации Sky Sport Italia, стороны согласовали трансфер хорвата за €24,5 млн. "Нерадзурри" арендуют Врсалько и заплатят €7 млн. Если руководство миланского клуба решит выкупить футболиста, то им нужно будет доплатить €17,5 млн.Контракт Врсалько с "Атлетико" действует до конца сезона-2021/22.