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Криштиану Роналду провел первую тренировку в составе "Ювентуса"

Нападающий Криштиану Роналду провел первую тренировку в составе туринского "Ювентуса".

По информации пресс-службы клуба, Роналду прошел медицинское обследование, а тренировка прошла в тренажерном зале. Вместе с ним работали уругваец Родриго Бентанкур, бразилец Дуглас Коста, колумбиец Хуан Куадрадо и аргентинцы Пауло Дибала и Гонсало Игуаин.
Теги: Роналду Ювентус
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