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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Это'О может продолжить карьеру в чемпионате Франции
Нападающий турецкого клуба "Коньяспор" Самюэль Это'О может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
По информации Foot Mercato, в услугах бывшего футболиста махачкалинского "Анжи" и "Барселоны" заинтересованы два клуба Лиги 1.
В прошлом сезоне Это`О принял участие в 29 матчах в составе "Коньяспора". В активе форварда 15 голов и сделал 5 голевых передач.
По информации Foot Mercato, в услугах бывшего футболиста махачкалинского "Анжи" и "Барселоны" заинтересованы два клуба Лиги 1.
В прошлом сезоне Это`О принял участие в 29 матчах в составе "Коньяспора". В активе форварда 15 голов и сделал 5 голевых передач.
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