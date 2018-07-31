Нападающий турецкого клуба "Коньяспор" Самюэль Это'О может продолжить карьеру в чемпионате Франции.По информации Foot Mercato, в услугах бывшего футболиста махачкалинского "Анжи" и "Барселоны" заинтересованы два клуба Лиги 1.В прошлом сезоне Это`О принял участие в 29 матчах в составе "Коньяспора". В активе форварда 15 голов и сделал 5 голевых передач.