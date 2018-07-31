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Президент "Наполи" хочет купить ещё один итальянский клуб

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис намерен приобрести обанкротившейся клуб "Бари".

Предстоящий сезон команда скорее всего начнет в серии D.

По информации La Gazetta dello Sport, Де Лаурентис намерен купить клуб и построить амбициозный проект, чтобы вернуть "Бари" в серию А за три сезона.

Однако правила итальянского футбола запрещают, чтобы два и более клубов одного владельца выступали в одной лиге.

"Мы убедим итальянских спортивных чиновников изменить правила. Это будет революция" , – заявил Де Лаурентис.
Теги: Наполи
Сегодня, 15:13
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