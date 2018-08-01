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Шиме Врсалько перешел в "Интер"

"Атлетико" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Шиме Врсалько в "Интер".

Стороны договорились об условиях арендного соглашения, которое предполагает опцию выкупа.
Теги: Атлетико Интер Трансферы
Сегодня, 02:21
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