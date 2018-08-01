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"Манчестер Сити" приобрел 21-летнего защитника

"Манчестер Сити" объявил о трансфере голландского защитника Филиппе Сандлера.

21-летний защитник защищал цвета "Зволле". Сумма трансфера составила 2,5 млн евро.
Теги: Манчестер Сити Трансферы
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