"Манчестер Сити" приобрел 21-летнего защитника

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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02:40
Аркадий Дворкович: на данный момент невозможно уйти от государственного финансирования футбола
Аркадий Дворкович: на данный момент невозможно уйти от государственного финансирования футбола
02:10
Участникам Pussy Riot предъявили обвинение в проведении несогласованного массового мероприятия (1)
Участникам Pussy Riot предъявили обвинение в проведении несогласованного массового мероприятия (1)
Вчера, 23:43
Власти подали иски к подрядчику стадиона "Санкт-Петербург" (1)
Власти подали иски к подрядчику стадиона "Санкт-Петербург" (1)
Вчера, 23:23
Urogol: Абель Эрнандес не перейдет в ЦСКА из-за проблем с ахилловым сухожилием и коленом (4)
Urogol: Абель Эрнандес не перейдет в ЦСКА из-за проблем с ахилловым сухожилием и коленом (4)
Вчера, 22:39
В РПЛ установлен новый рекорд посещаемости стартового тура (3)
В РПЛ установлен новый рекорд посещаемости стартового тура (3)
Вчера, 22:14
Владимир Полуяхтов: болельщики называют меня гением? Это их дело, спокойно к этому отношусь (видео) (1)
Владимир Полуяхтов: болельщики называют меня гением? Это их дело, спокойно к этому отношусь (видео) (1)
Вчера, 22:05
Обороне явно выше. Оценки матча "Крылья Советов" - ЦСКА (2)
Обороне явно выше. Оценки матча "Крылья Советов" - ЦСКА (2)
Вчера, 21:59
Максим Канунников: выхожу на поле с мыслью, что должен забить. Я же нападающий! (видео)
Максим Канунников: выхожу на поле с мыслью, что должен забить. Я же нападающий! (видео)
Вчера, 21:53
Андрей Тихонов: Нас и ЦСКА сравнивать не нужно. Мы практически этим же составом вышли из ФНЛ (видео) (3)
Андрей Тихонов: Нас и ЦСКА сравнивать не нужно. Мы практически этим же составом вышли из ФНЛ (видео) (3)
Вчера, 21:37
Виктор Гончаренко: аура на матче с "Крыльями Советов" была как в Лиге чемпионов (видео)
Виктор Гончаренко: аура на матче с "Крыльями Советов" была как в Лиге чемпионов (видео)
Вчера, 21:11
Владимир Москалев рассудит "Локомотив" и "Спартак" (2)
Владимир Москалев рассудит "Локомотив" и "Спартак" (2)
Вчера, 21:00
Матч "Крылья Советов" - ЦСКА посетили 39 137 зрителей (5)
Матч "Крылья Советов" - ЦСКА посетили 39 137 зрителей (5)
Вчера, 20:55
"Крылья Советов" и ЦСКА не забили голов (42)
"Крылья Советов" и ЦСКА не забили голов (42)
Вчера, 20:32
Евгений Гинер присутствует на матче "Крылья Советов" - ЦСКА (2)
Евгений Гинер присутствует на матче "Крылья Советов" - ЦСКА (2)
Вчера, 20:20
Гаджи Гаджиев: кажется, 11 команд летом прекратили свое существование. Это же не случайность (4)
Гаджи Гаджиев: кажется, 11 команд летом прекратили свое существование. Это же не случайность (4)
Вчера, 20:09
Президент "Наполи": 25 млн евро за Фернандеса – не проблема (10)
Президент "Наполи": 25 млн евро за Фернандеса – не проблема (10)
Вчера, 20:04
Будущее Луки Джорджевича определится в ближайшие дни (2)
Будущее Луки Джорджевича определится в ближайшие дни (2)
Вчера, 19:47
Сергей Милинкович-Савич: я остаюсь в "Лацио" (1)
Сергей Милинкович-Савич: я остаюсь в "Лацио" (1)
Вчера, 19:28
Бенедикт Хеведес стал игроком "Локомотива" (14)
Бенедикт Хеведес стал игроком "Локомотива" (14)
Вчера, 19:25
Александр Салугин: "Амкар" должен мне 5 зарплат (5)
Александр Салугин: "Амкар" должен мне 5 зарплат (5)
Вчера, 19:09
Алексей Игонин: лишними оказались те, кто уже ушел из "Зенита" (2)
Алексей Игонин: лишними оказались те, кто уже ушел из "Зенита" (2)
Вчера, 19:04
Хавьер Рибалта: планирую выучить русский язык
Хавьер Рибалта: планирую выучить русский язык
Вчера, 18:43
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Денис Черышев может стать игроком "Эвертона" (2)
Вчера, 18:17
Стал известен стартовый состав "Крыльев Советов" на матч с ЦСКА (1)
Стал известен стартовый состав "Крыльев Советов" на матч с ЦСКА (1)
Вчера, 18:15
Андрей Канчельскис: ЗМС за место в восьмерке - это смешно, мы сами себя обманываем (17)
Андрей Канчельскис: ЗМС за место в восьмерке - это смешно, мы сами себя обманываем (17)
Вчера, 18:00
"Зенит" объявил о назначении Рибалты спортивным директором (21)
"Зенит" объявил о назначении Рибалты спортивным директором (21)
Вчера, 17:18
Агент Фернандеса: Марио не покинет ЦСКА (7)
Агент Фернандеса: Марио не покинет ЦСКА (7)
Вчера, 17:13
Дмитрий Ефремов: победу в Суперкубке мы уже оставили позади (1)
Дмитрий Ефремов: победу в Суперкубке мы уже оставили позади (1)
Вчера, 16:41
Алан Дзагоев пропустит 3-4 недели (18)
Алан Дзагоев пропустит 3-4 недели (18)
Вчера, 16:30
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Агент: Хеведес - не самый лучший выбор для "Локомотива" (5)
Вчера, 15:50
Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Австралии (3)
Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Австралии (3)
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Пресс-служба "Зенита" призвала не относиться всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (19)
Пресс-служба "Зенита" призвала не относиться всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (19)
"Манчестер Сити" приобрел 21-летнего защитника
"Манчестер Сити" объявил о трансфере голландского защитника Филиппе Сандлера.
21-летний защитник защищал цвета "Зволле". Сумма трансфера составила 2,5 млн евро.
21-летний защитник защищал цвета "Зволле". Сумма трансфера составила 2,5 млн евро.
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