Защитник сборной Колумбии переходит в "Атлетико"

"Атлетико" объявил о трансфере защитника ПСВ и сборной Колумбии Сантьяго Ариаса.По информации Transfermarkt, трансфер обошелся мадридскому клубу в €11 млн.В сезоне-2017/18 колумбийский футболист сыграл 36 матчей за ПСВ, забил три мяча, отдал шесть голевых передач.На чемпионате мира в России игрок принял участие во всех четырех матчах сборной Колумбии. Команда вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв Англии в серии пенальти.