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Защитник сборной Колумбии переходит в "Атлетико"

"Атлетико" объявил о трансфере защитника ПСВ и сборной Колумбии Сантьяго Ариаса.

По информации Transfermarkt, трансфер обошелся мадридскому клубу в €11 млн.

В сезоне-2017/18 колумбийский футболист сыграл 36 матчей за ПСВ, забил три мяча, отдал шесть голевых передач.

На чемпионате мира в России игрок принял участие во всех четырех матчах сборной Колумбии. Команда вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв Англии в серии пенальти.

"Газета.ру"
Теги: Атлетико Трансферы
Сегодня, 03:43
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