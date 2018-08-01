"Интер" ведет переговоры с Модричем

"Интер" ведет переговоры с полузащитником сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лукой Модричем.По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб, который только что объявил об аренде защитника "Атлетико" Шиме Врсалько, хочет приобрести хорватского футболиста.Отмечается, что сам Модрич готов к новым предложениям, а представители "Интера" уже ведут переговоры с его агентом.В прошедшем сезоне хорватский хавбек провел 43 матча в составе "Реала", забил два мяча, отметился восемью результативными передачами.