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"Интер" ведет переговоры с Модричем

"Интер" ведет переговоры с полузащитником сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лукой Модричем.

По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб, который только что объявил об аренде защитника "Атлетико" Шиме Врсалько, хочет приобрести хорватского футболиста.

Отмечается, что сам Модрич готов к новым предложениям, а представители "Интера" уже ведут переговоры с его агентом.

В прошедшем сезоне хорватский хавбек провел 43 матча в составе "Реала", забил два мяча, отметился восемью результативными передачами.

"Газета.ру"
Теги: Модрич Интер Реал
Сегодня, 04:18
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