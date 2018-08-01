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Мусса Дембеле: Погребняк самый веселый человек, которого я знаю

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Бельгии Мусса Дембеле рассказал о знакомстве с российским форвардом Павлом Погребняком. Оба игрока выступали за "Фулхэм" в 2012 году.

"Встреча с Павлом – мой первый опыт общения с игроком из России. До этой встречи я считал, что все русские угрюмые и грустные люди.

Но Павел оказался одним из самых веселых людей, которых я знаю. Он все время смеялся, очень теплый человек", - цитируют Дембеле Известия
Теги: Дембеле Погребняк Фулхэм
Сегодня, 09:16
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