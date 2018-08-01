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Малком забил первый гол в составе "Барселоны" - в ворота "Ромы"

В очередном матче международного кубка чемпионов в США встречались "Барселона" и "Рома"

Новичок "Барселоны" Малком забил свой первый гол за сине-гранатовых.

Напомним, что ранее при трансфере бразильца разгорелся скандал. Он уже достиг устного соглашения о переходе в "Рому" и летел в самолете на медосмотр в Рим. Однако уже в воздухе поменял решение и согласился перейти в "Барселону".
Теги: Барселона ПСЖ
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