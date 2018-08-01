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Гонсало Игуаин настаивает на полноценном трансфере в "Милан" и зарплате в 9 млн евро

По информации La Gazzetta dello Sport, "Милан" не может согласовать трансфер нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина.

30-летний форвард не хочет уходить в "Милан" на правах аренды и настаивает на полноценном трансфере.

Также он требует зарплату в размере 9 миллионов евро в год, в то время как "Милан" предлагает только 7,5 миллионов.

Теги: Милан Ювентус Игуаин
Сегодня, 10:31
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