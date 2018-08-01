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Диего Марадона: вы готовы к большим трансферам от брестского "Динамо"?

Глава правления брестского «Динамо» Диего Марадона заявил, что готов тратить деньги на покупку новых футболистов в команду.

"У меня есть деньги, чтобы совершать большие трансферы в "Динамо". Вы готовы к большим трансферам от "Дианмо"?

Мы хотим выступать в Лиге чемпионов и поэтому мы должны догнать БАТЭ", — цитирует Марадону Ole.

В нынешнем сезоне брестское "Динамо" после 17 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Беларуси седьмое место. От лидирующего БАТЭ столичная команда отстаёт на 18 очков.
Теги: Марадона
Сегодня, 10:44
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3
(3)
№3 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 11:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Какое нах столичное?
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:33) #
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  •  (1)

Хорошее дело
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 10:51) #
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Опять звезда под коксом. Хотя саудиты в клуб сейчас серьёзные деньги вливают. Если еще и стадион получится построить, то совсем красиво может получиться.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
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