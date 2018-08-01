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Люка Динь перешел в "Эвертон"

"Эвертон" объявил о приобретении Люки Диня у "Барселоны"

Со своим новым клубом 25-летний футболист подписал контракт до июня 2023 года. Сумма трансфера составила 20 млн евро.

Динь выступал за "Барселону" с 2016 года.

Официальный сайт "Эвертона"
Теги: Эвертон Барселона Динь
Сегодня, 12:13
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№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 13:24) #
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Для Эвертона совсем не плохо. А Бэйнс играет интересно?!
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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