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Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола"

Помощник главного тренера ереванского "Пюника" Юрий Нагайцев рассказал, почему показал неприличный жест в адрес скамейки "Тобола" во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Инцидент произошел на 82-й минуте, когда ивуарийский нападающий "Пюника" Мохамед Конате открыл счет. Армяне выиграли (1:0) и вышли в третий квалификационный раунд.

"Приношу извинения всем болельщикам за свой жест. Это — эмоции… Но хочу объяснить, что жест был адресован второму тренеру «Тобола», который перед этим выбил мяч под трибуну из рук нашего игрока!", — приводит слова российского специалиста Sports.kz.
Теги: Талалаев Пюник Тобол
Сегодня, 15:54
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