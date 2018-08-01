Организаторы теракта в Барселоне в прошлом году готовили атаку на "Камп Ноу"

Джихадистская террористическая группа, организовавшая теракт в Барселоне 17 августа прошлого года, следом готовила еще одну атаку на домашнем стадионе "Барселоны" "Камп Ноу".Теракт планировался три дня спустя во время матча первого тура испанского чемпионата между "Барсой" и "Бетисом", сообщает As со ссылкой на El Peri?dico.Полиция, занимавшаяся расследованием теракта 17 августа, нашла несколько подтверждений планировавшегося нападения на "Камп Ноу".Информация о дате проведения игры, допуска на стадион, а также изображения стадиона были найдены на мобильном телефоне члена террористической группы Мохаммеда Хишами. Также сообщается, что несколько террористов незадолго до этого приобретали фан-атрибутику в официальном магазине "Барсы".Источник El Peri?dico отметил, что террористы, возможно, планировали организовать теракт по сценарию атаки на парижский стадион "Стад де Франс" в ноябре 2015 года во время матча сборной Франции.