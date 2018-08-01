Поль Погба попал в сферу интересов "Барселоны"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба может продолжить карьеру в "Барселоне", передает Tuttosport.Возможному трансферу мешает тот факт, что контракт 25-летнего хавбека с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2021 года.В прошлом сезоне Погба провел за "МЮ" 37 матчей, забив 6 мячей и сделав 11 голевых передач.