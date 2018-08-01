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Гжегож Крыховяк: Головин быстро освоится в "Монако", там одни русские

Новичок "Локомотива" Гжегож Крыховяк, в 15 лет переехавший во Францию, считает, что у игрока "Монако" Александра Головина не возникнет проблем с адаптацией на новом месте.

– Россиянин Александр Головин сейчас перешел в "Монако". Дайте совет, как ему проще адаптироваться.

– Хочу сказать, что он выбрал правильно направление. В Монако одни русские! Не переживайте, он быстро освоится, - сказал Крыховяк в интервью "СЭ".
Теги: Крыховяк Локомотив Головин
Сегодня, 23:17
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