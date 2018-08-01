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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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22:24
Карл-Хайнц Румменигге: мы бы никогда не купили 33-летнего игрока так дорого, как "Ювентус" Роналду
Карл-Хайнц Румменигге: мы бы никогда не купили 33-летнего игрока так дорого, как "Ювентус" Роналду
17:26
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать (1)
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать (1)
17:14
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (13)
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (13)
15:54
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
Гжегож Крыховяк: Головин быстро освоится в "Монако", там одни русские
Новичок "Локомотива" Гжегож Крыховяк, в 15 лет переехавший во Францию, считает, что у игрока "Монако" Александра Головина не возникнет проблем с адаптацией на новом месте.
– Россиянин Александр Головин сейчас перешел в "Монако". Дайте совет, как ему проще адаптироваться.
– Хочу сказать, что он выбрал правильно направление. В Монако одни русские! Не переживайте, он быстро освоится, - сказал Крыховяк в интервью "СЭ".
– Россиянин Александр Головин сейчас перешел в "Монако". Дайте совет, как ему проще адаптироваться.
– Хочу сказать, что он выбрал правильно направление. В Монако одни русские! Не переживайте, он быстро освоится, - сказал Крыховяк в интервью "СЭ".
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