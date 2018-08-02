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Леонарду Жардим: если "Монако" не усилится, новый сезон станет самым сложным за последние годы

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился мнением о предстоящем сезоне для его команды.

"Предстоявший сезон будет очень трудным. Но он станет еще сложнее, если мы не усилимся.

Я уже говорил с директором и вице-президентом на этот счет, ведь только они решают, кто нам нужен, а я лишь готовлю омлет из тех яиц, которые мне предоставляют. И так всегда было.

Нашей целью остается борьба за самые высокие места. Чтобы говорить более конкретно, нужно дождаться закрытия трансферного окна", - цитирует специалиста Nice-Matin
Теги: Жардим Монако
Сегодня, 09:34
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8
(1)
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anonymous
как же свиньям не подколоть Головина...

Так и есть. Они видимо не в курсе что ушли из Монако в это ТО: Лемар, Фабиньо, Моутиньо. Это по сути те, кто делал игру в центре поля. А на замену им пока что сплошная "перспектива".
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: anonymous (Сегодня, 10:26) #
  • +2
  •  (4)
online

как же свиньям не подколоть Головина...
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 10:12) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Maks
видимо Головин не рассматривается как усиление

Головин ещё индивидуально работает и они не знакомы


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:04) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Да Головин там порвет всю французскую лигу, ёпта.
Куда тебе еще усиление то.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№4 Написал: Он Самый (Сегодня, 10:01) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Parshin
Кто же "омлет" делает из команды - глазунью нужно выстраивать на сковороде, чтобы каждому было свое место - и с перчиком каждую, с перчиком!
Горе-тренер, а не футбольный повар, а еще ЖарДам... (((

Так ему еще конину подкинули! Конина варится 2 часа, а омлет готовится за 5 минут!
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 09:46) #
  • -2
  •  (6)

Кто же "омлет" делает из команды - глазунью нужно выстраивать на сковороде, чтобы каждому было свое место - и с перчиком каждую, с перчиком!
Горе-тренер, а не футбольный повар, а еще ЖарДам... (((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: makcnmka (Сегодня, 09:42) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
видимо Головин не рассматривается как усиление


Думаешь ослабил?
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: Maks Москва (Сегодня, 09:40) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
станет еще сложнее, если мы не усилимся.

видимо Головин не рассматривается как усиление


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Истина бывает часто настолько проста, что в неё не верят
Регистрация: 10.01.2006 [жалоба]
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