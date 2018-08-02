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Представители итальянской "Ромы" заявили, что Промес не интересен их клубу

По информации "Матч ТВ", "Рома" не проявляет интерес к полузащитнику московского "Спартака" Куинси Промесу.

Римляне не рассматривают вариант с приглашением 26-летнего голландца в текущее трансферное окно.

Слухи о возможном трансфере за 25 миллионов евро появились в СМИ в среду, 1 августа.
Теги: Спартак Рома Промес
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