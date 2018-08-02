Пауло Дибала пожелал удачи Игуаину в "Милане"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала пожелал удачи своему одноклубнику Гонсало Игуаину в "Милане".Игуаин сегодня прошел медосмотр в этом клубе."Удачи, брат! Было приятно делить с тобой голы, победы и титулы", - написал Дибала в Твиттере.