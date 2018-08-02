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Пауло Дибала пожелал удачи Игуаину в "Милане"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала пожелал удачи своему одноклубнику Гонсало Игуаину в "Милане".

Игуаин сегодня прошел медосмотр в этом клубе.

"Удачи, брат! Было приятно делить с тобой голы, победы и титулы", - написал Дибала в Твиттере.
Теги: Дибала Игуаин Ювентус Милан
Сегодня, 18:38
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