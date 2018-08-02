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Витор Буэно стал игроком киевского "Динамо"

Полузащитник "Сантоса" Витор Буэно перешел в киевское "Динамо".

Контракт рассчитан на 2 года. Игрок будет выступать под 20-м номером.

В сезоне 2018 года Буэно провел 17 матчей. Прошлым летом он получил травму колена, из-за которой пропустил 8 месяцев. Ранее им интересовался "Спартак".
Теги: Динамо Киев
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