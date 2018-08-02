Алессандро Флоренци продлил контракт с "Ромой"

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци продлил контракт с клубом до 2023 года, сообщает официальный сайт куба.Детали соглашения 27-летнего игрока с клубом не сообщаются. Футболист является воспитанником римлян, защищая цвета основной команды с 2010 года.