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Алессандро Флоренци продлил контракт с "Ромой"

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци продлил контракт с клубом до 2023 года, сообщает официальный сайт куба.

Детали соглашения 27-летнего игрока с клубом не сообщаются. Футболист является воспитанником римлян, защищая цвета основной команды с 2010 года.
Теги: Рома Трансферы
Сегодня, 20:06
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