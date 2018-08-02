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Макс Майер официально стал игроком "Кристал Пэлас"

Бывший полузащитник "Шальке" Макс Майер перешел в "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Соглашение рассчитано на три года. Сообщалось, что он будет зарабатывать 170 тысяч фунтов в неделю и войдет в топ-20 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.
Теги: Шальке Кристал Пэлас Трансферы
Сегодня, 23:04
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