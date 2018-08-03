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Муса официально стал игроком "Аль-Насра"

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса перешел "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Арабский клуб подписал с 25-летним нигерийцем контракт на 4 года.

Напомним, в прошлом сезоне в "Лестере" Муса не играл и был переведен в резервную команду. Зимой он на правах аренды перешел в ЦСКА.
Теги: Муса Трансферы
Сегодня, 04:43
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