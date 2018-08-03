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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Реал" хочет получить за Модрича 750 млн евро
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал слухи о возможном уходе из команды полузащитника Луки Модрича.
В последние дни СМИ активно отправляют хорватского футболиста в "Интер".
"Уход Модрича возможен в том случае, если кто-то заплатит за него €750 млн", — приводит слова президента "сливочных" Calcio Mercato.
32-летний хавбек играет за "королевский клуб" с 2012 года. В составе команды он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира — 2018 Модрич завоевал серебро с национальной сборной Хорватии, а также был признан лучшим игроком турнира.
"Газета.ру"
В последние дни СМИ активно отправляют хорватского футболиста в "Интер".
"Уход Модрича возможен в том случае, если кто-то заплатит за него €750 млн", — приводит слова президента "сливочных" Calcio Mercato.
32-летний хавбек играет за "королевский клуб" с 2012 года. В составе команды он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира — 2018 Модрич завоевал серебро с национальной сборной Хорватии, а также был признан лучшим игроком турнира.
"Газета.ру"
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