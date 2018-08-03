Головин с завтрашнего дня приступает к тренировкам в составе "Монако"

Новичок "Монако" Александр Головин сегодня, 3 августа, прибудет во Францию.А уже завтра российский полузащитник проведет первую индивидуальную тренировку в футболке своего нового клуба. 22-летний игрок будет заниматься по индивидуальной программе под руководством одного из тренеров клуба.Футболисты "Монако" находятся сейчас в Китае, где 4 августа сыграют с "ПСЖ" в матче за Суперкубок Франции.