В Англии ввели желтые и красные карточки для тренеров

Футбольная ассоциация Англии с сезона-2018/19 официально ввела желтые и красные карточки для тренеров в чемпионшипе и низших английских дивизионах.Отмечается, что 4 желтые карточки, заработанные тренером по ходу сезона, приведут к одноматчевой дисквалификации. Предупреждения тренеры будут получать за открытое несогласие, мат или оскорбительный язык в отношении официальных лиц,саркастические аплодисменты, удар по бутылкам с водой или другому оборудованию, вход в техническую зону соперника, конфликт с болельщиками.Плевки, агрессивное поведение, применение физической силы и выбегание на поле с целью выразить несогласие с решением судьи будут караться красной карточкой.Если тренер получит 4 желтые карточки — будет дисквалифицирован на 1 матч, 8 карточек — двухматчевая дисквалификация, 12 карточек — трехматчевая, 16 — разбирательство в дисциплинарной комиссии ФА.