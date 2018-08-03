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Габриэл Жезус продлил контракт с "Манчестер Сити"

Нападающий Габриэл Жезус продолжит выступать за "Манчестер Сити".

Пресс-служба "горожан" объявила о новом контракте с 21-летнем бразильцем сроком до лета 2023 года.

Жезус перешел в "Ман Сити" из "Палмейрас" в 2016 году.
Теги: Манчестер Сити Жезус
Сегодня, 11:22
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