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ПАОК подписал форварда "Арсенала"

ПАОК, с которым московский "Спартак" сыграет в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, объявил о подписании контракта с форвардом лондонского "Арсенала" Чубой Акпомом.

22-летний англичанин подписал контракт с новым клубом на три года, сообщает пресс-служба греков.

В структурах «Арсенала» он находился с шести лет. За основную команду "канониров" Акпом провёл 12 матчей. В молодёжной команде он забил 33 мяча в 50 играх.
Теги: ПАОК Арсенал Спартак
Сегодня, 12:27
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(2)
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 12:53) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
"кто эти люди?" У нас таких Демидовых (русский Месси) вагон и малая тележка

Цитата: KOZbIPb
мы особо и не рассчитывали

смешно ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 12:46) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вот уж страху на свиноферму нагоняют... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№2 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 12:35) #
  • +2
  •  (2)

Не плохо ПАОК усиливается
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 12:34) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну на Спартак мы особо и не рассчитывали в этом году ...
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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