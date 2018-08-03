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Амир Натхо перешёл в румынский клуб

Полузащитник Амир Натхо стал игроком "Вииторула", сообщает официальный сайт румынского клуба.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на два года с возможностью его продления ещё на один сезон. В "Вииторуле" Натхо будет играть под 25-м номером.
Теги: Натхо
Сегодня, 17:38
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