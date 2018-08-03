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Алекс Ивоби продлил контракт с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Алекс Ивоби подписал с лондонским клубом новый контракт, сообщает официальный сайт "канониров".

Футболист заключил долгосрочное соглашение. Детали не уточняются.
Теги: Арсенал
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